Клопп рассказал, в чем Роналду сильнее Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча девятого тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» сравнил нападающего своей команды Мохаммеда Салаха и форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Зачем их сравнивать? Они оба футболисты мирового класса. Левая нога Мо, наверное, лучше. Криштиану чуть сильнее в воздухе и в игре правой ногой. Оба быстры и отчаянно стремятся забить голы», - цитирует Клоппа Mirror.

В нынешней английской Премьер-лиги Роналду сыграл пять матчей и забил три гола. На счету Салаха восемь игр, семь голов и четыре передачи.