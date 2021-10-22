Ольга Смородская: Семин подарил болельщику серебряную медаль РПЛ? Думаю, это неудачный пиар-ход

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила решение экс-наставника железнодорожников Юрия Семина подарить врученную ему серебряную медаль РПЛ сезона-2019/20 одному из болельщиков столичного клуба.

Отметим, что данная ситуация произошла вчера, 21 октября, перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы между москвичами и «Галатасараем» (0:1). 74-летний специалист отдал свою медаль юному фанату на трибуне.

– Медаль – это непереходящее знамя. Если тебя удостоили наградой, ее нужно оставлять у себя. На мой взгляд, был совсем неудачный пиар-ход от Юрия Павловича, – цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» в конце мая этого года. Тогда эту должность в клубе занял сербский наставник Марко Николич.