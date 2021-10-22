Французские СМИ заявили, что «Лион» планирует подписать Азмуна в январе за 7-8 миллионов евро

Руководство «Лиона» считает подписание форварда «Зенита» Сердара Азмуна своей главной трансферной целью зимой 2022 года.

Как сообщает Foot Mercato, французский клуб намерен усилить атакующую линию 26-летним иранцем уже в январе, даже несмотря на то, что футболист может присоединиться к команде летом следующего года в статусе свободного агента.

По информации источника, данное решение было принято в связи с тем, что ряд атакующих игроков «ткачей» отправятся на Кубок африканский наций, запланированный в период с 9 января по 6 февраля.

Отмечается, что команда лиги 1 планирует предложит за нападающего сине-бело-голубых около семи-восьми миллионов евро.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года – на его счету 58 забитых мячей и 20 ассистов в 96 матчах. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.