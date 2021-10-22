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22 октября 18:05
автор: Александр Бойченко

Валуев считает, что за плохие результаты российских клубов в еврокубках следует наказывать «рублем»

В третьем туре еврокубков все три российских клуба уступили в своих матчах.

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение всех трех клубов в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1), «Спартак» уступил «Лестеру» (3:4), а «Локомотив» не смог справиться с «Галатасараем» (0:1).

«Сейчас наш футбол и европейский — две разные игры. Я все еще убежден, что нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублем.

На мой взгляд, есть смысл указывать в контрактах пункт, по которому за плохие результаты в еврокубках следует наказание в денежном эквиваленте. Во всем мире так делают: работник не выполнил план, его штрафуют. Почему на наш футбол это правило не распространяется, не понимаю», — сказал Валуев Sport24.

Добавим, что после третьего тура группового этапа «Зенит» набрал три очка в Лиге чемпионов и занимает третье место, «Спартак» с тремя баллами в Лиге Европы опустился на последнее место, а «Локомотив» добыл лишь ничейный результат за два матча и находится на последнем месте в своем квартете.

источник: Sport24.ru
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