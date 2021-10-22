«Динамо» - «Химки»: Захарян и Бальбуэна в старте хозяев

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Арена Химки» состоится первый матч 12-го тура РПЛ, в котором сойдутся московское «Динамо» и подмосковные «Химки». Игра начнется в 19:00 мск.

Динамо: Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян, Грулев, Н»Жи, Тюкавин.

Химки: Лантратов, Идову, Данилкин, Карпов, Филин, Набиуллин, Дагерстоль, Трошечкин, Камышев, Мирзов, Долгов.

Добавим, что после 11 тура сине-белые располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 20-ю очками, в активе «Химок» лишь 13 место и 11 баллов.