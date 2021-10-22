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22 октября 18:18
автор: Александр Бойченко

Ударивший журналиста болельщик заключен под стражу на два месяца до суда

Решение было объявлено тушинским районным судом города Москвы.

Сегодня, 22 октября, состоялось заседание Тушинского районного суда, на котором избралась мера пресечения болельщику, который ударил журналиста на матче «Спартака» с «Лестером».

Инцидент произошел вечером 20 октября на стадионе «Открытие Арена» после матча «Спартак» — «Лестер». Нападавший вышел из VIP-ложи и увидел, что его снимает на видео журналист. Коршунов в угрожающей форме с использованием нецензурных выражений потребовал прекратить съемку. Когда Щеголев этого не сделал, Коршунов нанес ему несколько ударов кулаком в лицо.

Коршунову В.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Сообщается, что в результате нападения, журналист РБК получил ушиб мягких тканей ушной раковины, а также травму правой скуловой области.

источник: Телеграм-канал «Футбольный биги»
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