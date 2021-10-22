«Локомотив» не планирует продлевать контракт с Зе Луишем

«Локомотив» попытается продать или отдать в аренду нападающего Зе Луиша в следующем трансферном окне.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

1 сентября «Локомотив» отозвал 30-летнего нападающего, который получил травму, из-за которой лечился до двух месяцев.

Напомним, что 6 октября 2020 году «Локомотив» объявил о покупке форварда Кабо-Верде из «Порту» за 5,50 миллионов евро. Ранее Зе Луиш выступал из российских клубов за «Спартак», в котором провел 109 матчей и забил 35 голов при 24 ассистах.