Дзюба высказался относительно того, что в матче со «Спартаком» он может побить исторический рекорд

Артем Дзюба поделился своими ожиданиями от матча со своим бывшим клубом «Спартаком», а также высказался на тему того, что он может выйти на первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

— В матче со «Спартаком» у вас есть возможность побить рекорд чемпионатов России.

— Главное, чтобы мы выиграли. Если удастся выйти на поле и забить, вообще будет прекрасно. Догнать такую легенду, как Веретенников, было бы очень приятно. Я его видел, кстати, на дне рождения Слуцкого. Сфотографировался со всей его семьей, сказал: «Ждите, скоро вас побью». Он посмеялся, а супруга его ответила: «Мы с удовольствием ждем, не сомневаемся в вас!», - передает слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

Напомним, в прошлом туре Дзюба забил сотый гол в футболке «Зенита» во всех соревнованиях. При этом форварду осталось забить хотя бы один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. На данный момент он делит место с легендой «Ротора» Олегом Веретенниковым, у которого 143 забитых мяча.