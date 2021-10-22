«Динамо» разгромило «Химки» в день рождения Льва Яшина

Сегодня, 22 октября, на Центральном стадионе «имени Льва Яшина» состоялся дебютный матч 12-го тура Российской премьер-лиги, в котором встретились московское «Динамо» и «Химки». Окончательный счет в этой встрече - 4:1.

Первый гол сине-белых забил Никола Моро на 12-й минуте первого тайма. На 26-й удвоил преимущество хозяев Вечеслав Грулев с передачи Захаряна. Довел счет до крупного Константин Тюкавин на 52-й минуте с ассиста Фомина. Спустя восемь минут Грулев забил дубль и установил счет 4:0.

В концовке встречи подопечные Игоря Черевченко все же отыграли один мяч усилиями Адеми на 90-й минуте.

Благодаря сегодняшней разгромной победе «Динамо» поднялось на второе место, набрав 23 очка, столько же, сколько и у «Зенита», но при менее успешной разнице мячей. «Химки» остались на 13 месте с 11 очками.

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