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«Динамо» разгромило «Химки» в день рождения Льва Яшина
22 октября 20:56
автор: Александр Бойченко
автор фото: Twitter ФК "Динамо"

«Динамо» разгромило «Химки» в день рождения Льва Яшина

Окончательный счет в матче 12-го тура РПЛ - 4:1.

Сегодня, 22 октября, на Центральном стадионе «имени Льва Яшина» состоялся дебютный матч 12-го тура Российской премьер-лиги, в котором встретились московское «Динамо» и «Химки». Окончательный счет в этой встрече - 4:1.

Первый гол сине-белых забил Никола Моро на 12-й минуте первого тайма. На 26-й удвоил преимущество хозяев Вечеслав Грулев с передачи Захаряна. Довел счет до крупного Константин Тюкавин на 52-й минуте с ассиста Фомина. Спустя восемь минут Грулев забил дубль и установил счет 4:0.

В концовке встречи подопечные Игоря Черевченко все же отыграли один мяч усилиями Адеми на 90-й минуте.

Благодаря сегодняшней разгромной победе «Динамо» поднялось на второе место, набрав 23 очка, столько же, сколько и у «Зенита», но при менее успешной разнице мячей. «Химки» остались на 13 месте с 11 очками.

Российская премьер-лига

12-й тур

«Динамо» (Москва) - «Химки» (Подмосковье) 4:1 (2:0).

Голы: Моро 12, Грулев 26, Тюкавин 52, Грулев 60, - Адеми 90

«Динамо»: Шунин, Варела (Паршивлюк, 68), Ордец (Евгеньев, 77), Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян (Кутицкий, 77), Грулев (Гладышев, 68), Н»Жи, Тюкавин (Плиев, 84).

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Карпов (Боженов, 68), Филин, Набиуллин, Дагерстоль (Сабович, 82), Трошечкин (Соколов, 46), Камышев (Стоинович, 46), Мирзов, Долгов (Адеми, 68).

Предупреждение:

Камышев (8).

источник: «Советский спорт»
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