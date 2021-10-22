«ПСЖ» хотел купить летом Фати и предлагал тому зарплату 15 миллионов евро

Прошлым летом французский «Пари-Сен-Жермен» планировал подписать полузащитника «Барселоны» Ансу Фати в качестве свободного агента и предложил ему контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Парижские боссы готовы были предложить 18-летнему парню зарплату в размере 15 миллионов евро в год после уплаты налогов, а также фирменный бонус в размере 30 миллионов евро. «ПСЖ» хотел подписать Фати на замену нападающему Килиана Мбаппе, который хочет покинуть клуб летом 2022 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в трех матчах испанской Примеры, в которых забил два мяча и отдал один ассист. Его новый контракт с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Текущая трансферная стоимость нападающего оценивается в 60 миллионов евро.