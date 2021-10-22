Российский вратарь клуба «Буде-Глимт» Хайкин рассказал о ситуации с коронавирусом в Норвегии

Российский голкипер норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопрос о вакцинации и ограничениях в Норвегии.

«На матчах в Норвегии полные трибуны? Буквально несколько недель назад в Норвегии отменили все ограничения, большинство граждан уже вакцинированы. Поэтому нет ни масок, ни запретов на массовые мероприятия. Были ли споры по поводу вакцинации? Нет, люди доверяли мнению экспертов», — цитирует Хайкина «Матч ТВ».

Напомним, в минувший четверг «Буде-Глимт» заставили «Рому» потерпеть самое крупное поражение при Моуриньо (6:1) в матче Лиги конференций.

«Рома» с шестью очками опустилась на вторую строчку турнирной таблицы группы C. «Буде-Глимт» поднялся на первое место, заработав девять очков.

В следующем туре команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Риме.