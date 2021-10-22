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22 октября 22:23
автор: Александр Бойченко

Руслан Нигматуллин - о Максименко: Быть вратарем «Спартака» - тяжелая доля, знаю не понаслышке

24 октября состоится центральный матч 12-го тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился своими ожиданиями от матча «Зенит» - «Спартак» и рассказал о голкипере красно-белых Александре Максименко, который пропустил четыре мяча в игре с «Лестером».

— В последнее время Александр Максименко подвергается критике. Может ли Витория оставить его на скамейке запасных в таком матче?

— Кого точно не надо ставить, так это Рассказова во избежание четырех выходов один на один, как в матче против «Лестера». Вратари «Спартака» критикуются всегда, особенно когда команда проигрывает. Быть вратарем «Спартака» — тяжелая доля, которую знаю не понаслышке. Считаю, что критика Максименко в последнее время незаслуженная», - приводит слова Нигматуллина «РБ-Спорт».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.

источник: «РБ-Спорт»
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