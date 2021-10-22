Арсен Захарян: Приятно как забивать, так и отдавать голевые передачи

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от матча с «Химками» (4:1).

«Приятно как забивать, так и отдавать передачи, для меня это равноценно, очень рад, что мы выиграли, и что получилось отдать три голевые передачи. Я все свои годы играю в центре поля, сегодня для меня не было чем-то новым играть в центре.

Очень рады, что в такой день (день рождения Льва Яшина - ред. «Советский спорт») подарили победу болельщикам», — цитирует Захаряна «Матч ТВ».

Благодаря сегодняшней разгромной победе «Динамо» поднялось на второе место, набрав 23 очка, столько же, сколько и у «Зенита», но при менее успешной разнице мячей. «Химки» остались на 13 месте с 11 очками.