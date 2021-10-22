Андрей Воронин: Ничего тяжелого в большом количестве матчей нет, надо выходить и играть

Помощник главного тренера московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о предстоящем матче с «Зенитом» в 13-м туре РПЛ. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 29 октября.

«В игре на Кубок будем смотреть, кто лучше выглядит. В пятницу играем в Питере с «Зенитом». Поберечь кого-то? Посмотрим. В любом случае в Кубке нам надо проходить дальше. А к «Зениту» мы едем за очками. Многие чемпионаты играют «английские недели». У нас всегда хорошая отговорка — было тяжело. Ничего тяжелого, надо выходить и играть», - приводит слова Воронина «СЭ».

Благодаря сегодняшней разгромной победе «Динамо» поднялось на второе место, набрав 23 очка, столько же, сколько и у «Зенита», но при менее успешной разнице мячей. «Химки» остались на 13 месте с 11 очками.