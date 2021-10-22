Воронин оценил поступок Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи

Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России.

«У Дзюбы свой стиль игры. Какой Артём был, такой и остался. То, что писали, может и правда. Могу поверить в физическую усталость, потому что он играл очень много игр. Он не молодеет, ему не 20 лет. Но, повторюсь, каким он был, такой и остался», - приводит слова Воронина «Чемпионат».

В этом сезоне Дзюба принял участие в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять ассистов. В последний раз он сыграл за сборную России на прошедшем чемпионате Европы-2020, отличившись забитым мячом в игре третьего тура группового этапа против команды Дании (1:4).

11 ноября подопечные Карпина сыграют дома с Кипром, а спустя три дня на выезде проведут заключительную встречу группы против Хорватии.