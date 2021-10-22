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22 октября 23:36
автор: Александр Бойченко

«Сампдория» одержала победу над «Специей» в игре девятого тура серии А

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Сегодня, 22 октября, в Генуе, на стадионе «Луиджи Феррасис» состоялся матч 9-го тура итальянской серии А, в котором встречались «Сампдория» и «Специя». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет был открыт в результате автогола игрока «Специи» Эммануэля Гьяси на 15-й минуте первого тайма. На 36-й минуте Антонио Кандрева удвоил преимущество своей команды с передачи Маноло Габбьядини.

Гости смогли отыграть один мяч в компенсированное время на 94 минуте. Это сделал Даньеле Верде.

После сегодняшнего успеха «моряки» набрали девять очков и переместились на 12-е место в турнирной таблице, «Специя» осталась на 16-й позиции при семи баллах.

Следующий матч «Сампдория» проведет против «Аталанты» у себя дома, а «Специя» примет «Дженоа».

Италия, Серия А
9-й тур

«Сампдория» (Генуя) - «Специя» (Специя) 2:1

Голы: Гьяси 15 (АГ), Кандрева 36, - Верде 94

Сампдория: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Феррари, 87), Верре (Дрэгушин, 19), Адриен Силва, Аскильдсен, Габбьядини (Шабо, 70), Капуто (Куальярелла, 86).

Специя: Проведель, Феррер, Николау, Христов, Бастони, Коваленко, Маджоре, Джаси (Нзола, 59), Сальседо (Подгоряну, 78), Стрелец, Антист (Верде, 59).

Предупреждения:

Христов (14), Берешиньски (44), Колли (45), Кандрева (57).

источник: «Советский спорт»
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