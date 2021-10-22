«Сампдория» одержала победу над «Специей» в игре девятого тура серии А

Сегодня, 22 октября, в Генуе, на стадионе «Луиджи Феррасис» состоялся матч 9-го тура итальянской серии А, в котором встречались «Сампдория» и «Специя». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет был открыт в результате автогола игрока «Специи» Эммануэля Гьяси на 15-й минуте первого тайма. На 36-й минуте Антонио Кандрева удвоил преимущество своей команды с передачи Маноло Габбьядини.

Гости смогли отыграть один мяч в компенсированное время на 94 минуте. Это сделал Даньеле Верде.

После сегодняшнего успеха «моряки» набрали девять очков и переместились на 12-е место в турнирной таблице, «Специя» осталась на 16-й позиции при семи баллах.

Следующий матч «Сампдория» проведет против «Аталанты» у себя дома, а «Специя» примет «Дженоа».