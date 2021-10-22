«Астон Вилла» проиграла «Арсеналу» на выезде, потерпев третье поражение подряд в чемпионате

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоялся матч 9-го тура английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Астон Виллой». «Канониры» выиграли со счетом 3:1.

Голы в составе хозяев забили Томас Парти на 23-й, Обамеянг на 45+6 и Смит на 56-й минутах. В составе гостей забитым мячом отличился Джейкоб Рэмси в концовке второго тайма на 82-й минуте встречи.

По итогам матча «Арсенал» набрал 14 очков и теперь делит пятое место с «Тоттенхэмом», «Эвертоном» и «Вест Хэмом». В активе клуба из Бирмингема 13 место и десять набранных баллов.

В следующем матче подопечные Микеля Артеты сыграют на выезде с «Лестером» 30 октября, а «Астон Вилла» примет «Вест Хэм Юнайтед» днем позже.

Английская премьер-лига