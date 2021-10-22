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22 октября 23:53
автор: Александр Бойченко

«Астон Вилла» проиграла «Арсеналу» на выезде, потерпев третье поражение подряд в чемпионате

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу лондонской команды.

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоялся матч 9-го тура английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Астон Виллой». «Канониры» выиграли со счетом 3:1.

Голы в составе хозяев забили Томас Парти на 23-й, Обамеянг на 45+6 и Смит на 56-й минутах. В составе гостей забитым мячом отличился Джейкоб Рэмси в концовке второго тайма на 82-й минуте встречи.

По итогам матча «Арсенал» набрал 14 очков и теперь делит пятое место с «Тоттенхэмом», «Эвертоном» и «Вест Хэмом». В активе клуба из Бирмингема 13 место и десять набранных баллов.

В следующем матче подопечные Микеля Артеты сыграют на выезде с «Лестером» 30 октября, а «Астон Вилла» примет «Вест Хэм Юнайтед» днем позже.

Английская премьер-лига

9-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Астон Вилла» (Бирмингем) 3:1

Голы: Парти 23, Обамеянг 45+6, Смит 56, - Рэмси 82

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака, Смит-Роу, Парти, Локонга (Мэйтленд-Найлз, 73), Ляказетт (Эдегор, 68), Обамеянг (Мартинелли, 90).

«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Туанзебе (Бэйли, 46), Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Буэндиа (Рэмзи, 68), Дуглас Луис, Ингз (Эль-Гази, 77), Уоткинс.

Предупреждения:

Уоткинс (2), Мингз (27), Макгинн (32), Локонга (45), Таргетт (60), Обамеянг (66), Дуглас Луис (84).

источник: «Советский спорт»
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