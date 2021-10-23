Артета - о победе «Арсенала» над «Астон Виллой»: Я горжусь командой, она сыграла очень хорошо

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над бирмингемской «Астон Виллой» (3:1) в матче девятого тура чемпионата Англии.

«Мы хорошо начали и продолжили игру. «Арсенал» атаковал очень агрессивно и выиграл все единоборства. Мы были изобретательны, представляли угрозу. Я горжусь командой, она сыграла очень хорошо. Вот так мы и должны играть», - приводит слова специалиста BBC.

Голы в составе лондонцев забили Томас Парти на 23-й, Обамеянг на 45+6 и Смит на 56-й минутах. В составе бирмингемцев забитым мячом отличился Джейкоб Рэмси в концовке второго тайма на 82-й минуте встречи.

По итогам матча «Арсенал» набрал 14 очков и теперь делит пятое место с «Тоттенхэмом», «Эвертоном» и «Вест Хэмом». В активе клуба из Бирмингема 13 место и десять набранных баллов.

В следующем матче подопечные Микеля Артеты сыграют на выезде с «Лестером» 30 октября, а «Астон Вилла» примет «Вест Хэм Юнайтед» днем позже.