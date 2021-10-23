Папа римский выразил благодарность Месси за футболку «ПСЖ» с автографом

Папа римский Франциск выразил благодарность нападающему «ПСЖ» Лионеля Месси за футболку с автографом. Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил Ватикан с официальным визитом, во время которого и подари Франциску футболку Месси с надписью: «С большой любовью».

«Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту», - поделился эмоциями Франциск.

Напомним, что ранее Месси отправил Франциско несколько футболок со времен своего пребывания в «Барселоне».