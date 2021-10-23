В Катаре открыли шестой стадион к чемпионату мира-2022

В Катаре открылся шестой стадион к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мирового первенства.

Отмечается, что официальное открытие арены прошло перед началом финального матча ежегодного Кубка эмира Катара.

«Аль-Тумама» стал шестым стадионом, полностью готовым к ЧМ-2022. Вместимость стадиона составляет 40 тысяч человек. После чемпионата мира вместимость стадиона будет сокращена до 20 тысяч. По форме стадион напоминает гафию - мужской головной убор.

Напомним, что мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.