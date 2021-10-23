Андрей Червиченко: У «Спартака» так бывает - когда все плохо, для них это оборачивается хорошо

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и красно-белыми.

«Мне кажется, что все пойдет от противного. Настолько многие отдают предпочтение «Зениту», что может случиться наоборот. У «Спартака» так бывает - когда все плохо, для них это оборачивается хорошо. Особенно в матчах с «Зенитом», приводит слова Червиченко Sport24.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.