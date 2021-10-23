Кофрие ответил на критику фанатов «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие ответил на критику от болельщиков красно-белых.

«Болельщиков можно понять. На старте сезона команда переживала не лучшие времена, а тут приезжает футболист из Бельгии, имя которого мало кому известно. Мне остается только выкладываться на поле. Надеюсь, ситуация будет становиться лучше», - приводит слова Кофрие «Спорт-экспресс».

Напомним, что 24-летний бельгиец присоединился к красно-белым в августе этого года, подписав с клубом четырехлетний контракт. Сумма его трансфера из «Сент-Трюйдена» составила два с половиной миллиона евро.

После 11-ти сыгранных туров РПЛ подопечные Руя Витории занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

24 октября красно-белые сыграют с гостях против «Зенита».