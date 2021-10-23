Максим Калиниченко: Фанаты «Спартака» могут быть довольны только победой над заклятыми соперниками

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и красно-белыми.

«Болельщики «Спартака» могут быть довольны только победой над заклятыми соперниками. Но если бы перед игрой с «Динамо» сказали, что красно-белые сыграют вничью, все бы покривились, а по итогу с учетом того, как эта победа была добыта, все возрадовались и подняли руки кверху, хваля бога», - приводит слова Калиниченко «РБ Спорт».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.