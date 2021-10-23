«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостях

Лев или Матроскин? Как Дзюбу захейтили перед «Спартаком», и что ему теперь делать

Накануне главного футбольного матча осени, как с недавних пор называют встречи «Зенит» - «Спартак», большинство экспертов сходится в прогнозах, что питерский клуб не оставит шанса москвичам. Но больше всего копий ломается вокруг фигуры Артема Дзюбы.