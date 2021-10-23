«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостях

«Краснодар» в гостевом матче 12-тура российской премьер-лиги (РПЛ) победили «Нижний Новгород» со счетом 4:1.
В составе «быков» забивали Гжегож Крыховяк (5-я минута), Эдуард Сперцян (56), Александр Черников (73) и Владимир Ильин (76).
У «Нижнего Новгорода» отличился Кирилл Гоцук (83)
Добавим, что на 71-й минуте форвард гостей Джон Кордоба не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот.
Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко, набрав 21 очка, поднялись на третье место РПЛ, а команда Александра Кержакова с 14 очками осталась на десятой строчке турнирной таблицы.
Добавим, что в следующем туре должны состоятся матчи «Краснодар» - «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» - «Локомотив».
РПЛ
12-й тур
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - «Краснодар» (Краснодар) - 1:4 (0:1)
Голы: Гоцук, 83 - Крыховяк, 5, Сперцян, 56, Черников, 73, Ильин, 76
Нереализованный пенальти: Кордоба, 71
«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков (Косарев, 66), Ткачук, Кечкеш, Миладинович, Юлдошев (Гоцук, 46), Калинский, Могилевец (Горбунов, 63), Берковский, Сулейманов, Эннин.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла (Стоцкий, 84), Классон, Черников, Сперцян (Кривцов, 77), Кордоба (Ильин, 73).
Предупреждения: Кордоба, 20, Пенчиков, 64, Косарев, 80, Сулейманов, 83, Сафонов, 83, Черников, 89, Гоцук, 90.