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«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостях
23 октября 15:51
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Краснодар"

«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостях

«Быки» вышли на третье место РПЛ.

«Краснодар» в гостевом матче 12-тура российской премьер-лиги (РПЛ) победили «Нижний Новгород» со счетом 4:1.

В составе «быков» забивали Гжегож Крыховяк (5-я минута), Эдуард Сперцян (56), Александр Черников (73) и Владимир Ильин (76).

У «Нижнего Новгорода» отличился Кирилл Гоцук (83)

Добавим, что на 71-й минуте форвард гостей Джон Кордоба не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко, набрав 21 очка, поднялись на третье место РПЛ, а команда Александра Кержакова с 14 очками осталась на десятой строчке турнирной таблицы.

Добавим, что в следующем туре должны состоятся матчи «Краснодар» - «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» - «Локомотив».

РПЛ

12-й тур

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - «Краснодар» (Краснодар) - 1:4 (0:1)

Голы: Гоцук, 83 - Крыховяк, 5, Сперцян, 56, Черников, 73, Ильин, 76

Нереализованный пенальти: Кордоба, 71

«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков (Косарев, 66), Ткачук, Кечкеш, Миладинович, Юлдошев (Гоцук, 46), Калинский, Могилевец (Горбунов, 63), Берковский, Сулейманов, Эннин.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла (Стоцкий, 84), Классон, Черников, Сперцян (Кривцов, 77), Кордоба (Ильин, 73).

Предупреждения: Кордоба, 20, Пенчиков, 64, Косарев, 80, Сулейманов, 83, Сафонов, 83, Черников, 89, Гоцук, 90.

источник: «Советский спорт»
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