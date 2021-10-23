Андрей Червиченко: «Спартак» будет растерзан, если у «Зенита» сыграют все ключевые игроки

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на положительный результат в матче 12-го с «Зенитом».

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил, что участие бразильцев Клаудиньо и Малком в игре под вопросом.

«Спартаку» будет очень тяжело в этом матче. Жиго пропускает игру, максимальная нагрузка будет на Джикию, не знаю, как он один будет сдерживать всех бразильцев. «Зенит» обыграет «Спартак». Если у питерцев сыграют все ключевые игроки: Малком, Клаудиньо и Барриос, то красно-белые будут растерзаны», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.