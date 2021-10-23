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«Челси» разгромил «Норвич» и закрепился на первом месте АПЛ
23 октября 16:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Челси"

«Челси» разгромил «Норвич» и закрепился на первом месте АПЛ

Встреча прошла в Лондоне.

«Челси» в домашнем матче девятого тура английской премьер-лиги победил «Норвич» со счетом 7:0.

Среди подопечных Томаса Тухаля отличились Мейсон Маунт, который сначала забил с игры (8-я минута), потом с пенальти (85), а в компенсированное время успел оформить хет-трик (90+1), Каллум Хадсон-Одои (18), Рис Джеймс (42) и Бен Чилуэлл (57), еще один гол в свои ворота отправил Макс Ааронс (62).

Добавим, что гости заканчивали игру в меньшинстве: на 65-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Бен Гибсон.

Таким образом, команды так и остались на разных концах турнирной таблицы, «Челси» - первый с 22 очками, а «Норвич» - последний с двумя.

В следующем туре «Челси» 30 октября проведет выездную встречу с «Ньюкаслом», а «Норвич» на следующий день примет на своем поле «Лидс».

АПЛ

9-й тур

«Челси» (Лондон) - «Норвич Сити» (Норвич) - 7:0 (3:0)

Голы: Маунт, 8, 85 (пен.), 90+1, Хадсон-Одои, 18, Джеймс, 42, Чилуэлл, 57, Ааронс, 62 (автогол)

Удаление: Гибсон, 65 ( «Норвич» )

источник: «Советский спорт»
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