«Челси» разгромил «Норвич» и закрепился на первом месте АПЛ

«Челси» в домашнем матче девятого тура английской премьер-лиги победил «Норвич» со счетом 7:0.

Среди подопечных Томаса Тухаля отличились Мейсон Маунт, который сначала забил с игры (8-я минута), потом с пенальти (85), а в компенсированное время успел оформить хет-трик (90+1), Каллум Хадсон-Одои (18), Рис Джеймс (42) и Бен Чилуэлл (57), еще один гол в свои ворота отправил Макс Ааронс (62).

Добавим, что гости заканчивали игру в меньшинстве: на 65-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Бен Гибсон.

Таким образом, команды так и остались на разных концах турнирной таблицы, «Челси» - первый с 22 очками, а «Норвич» - последний с двумя.

В следующем туре «Челси» 30 октября проведет выездную встречу с «Ньюкаслом», а «Норвич» на следующий день примет на своем поле «Лидс».