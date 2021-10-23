Это'О рассказал, как убедил Керимова купить Кокорина для «Анжи»

Бывший форвард «Анжи» Самюэль Это'О рассказал, как посоветовал владельцу клуба Сулейману Керимову купить в «Анжи» нападающего Александра Кокорина.

«Почему я сделал это? У Кокорина был потрясающий талант, он обладал огромным потенциалом. Он все делал на поле легко. Мне понадобилась всего минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова купить его. Но если ты не тренируешься с полной отдачей, то со временем можно потерять весь свой талант. С Кокориным был именно такой случай», - цитирует камерунца «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сейчас Кокорин выступает за «Фиорентину». Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Александр провел три матча в серии А, но не смог отметится результативными действиями.