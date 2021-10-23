Защитник «Спартака» Кофрие сказал, что будет учить русский язык

Бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, что будет учить русский язык.

Футболист по контракту проведет в «Спартаке» четыре года.

«Конечно. В первую очередь базовые вещи. Кое-чему уже научился. «Спасибо», «доброе утро», «пожалуйста». Думаю, что каждому русскоговорящему приятно, когда собеседник хотя бы пытается говорить по-русски», - приводит слова Кофрие «Спорт-Экспресс».

Добавим, что 24-летний защитник провел шесть матчей за «Спартак», в которых отличился одной голевой передачей.