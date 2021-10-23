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23 октября 16:57
автор: Максим Скороходов

Стала известна сумма, которую «Нижний Новгород» получил из бюджета региона

Клуб в этом году дебютировал в РПЛ.

Исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин назвал сумму, которая была выделена из регионального бюджета футбольному клубу «Нижний Новгород».

«В этом году со стороны правительства мы дополнительные меры поддержки оказали, то есть к первым выплатам из областного бюджета суммой 300 млн рублей добавили еще 350 млн. Клуб за счет этого обеспечит минимальные выплаты. Новости о спонсоре внушают уверенность, что клуб будет нормально существовать. В проекте бюджета следующего года необходимые меры также предусмотрены», - приводит слова Москвина «МК-Спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что накануне было объявлено, что «Газпром трансгаз» станет официальным спонсором команды.

Добавим, что сегодня «Нижний Новгород» с крупным счетом уступил в домашнем матче 12-го тура российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодару» (1:4).

Команда Александра Кержакова с 14 очками осталась на десятой строчке турнирной таблицы и в следующем туре должна принять на своем поле московский «Локомотив».

источник: МК-Спорт
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