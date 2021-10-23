«Фиорентина» планирует зимой выставить Кокорина на продажу

«Фиорентина» предпримет попытку расстаться с российским форвардом Александром Кокориным ближайшей зимой.

««Фиорентина» вернется на трансферный рынок в январе, чтобы подготовиться к уходу Влаховича. В приоритете клуба — центрфорвард. Команде нужен еще один центральный нападающий. Хотя бы потому, что зимой Кокорина выставят на продажу. Приключение российского футболиста в «Фиорентине» подошло к концу. На практике он почти никогда не играл», — приводит Fiorentinanews слова журналиста Никколо Чеккарини.

Напомним, что Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» за четыре с половиной миллиона евро.

В текущем сезоне Александр провел три матча в серии А, но не смог отметится результативными действиями.