«Алания» сыграла вничью с «Ротором» в матче ФНЛ

Владикавказская «Алания» в гостевом матче 19-го тура ФНЛ сыграла вничью с «Ротором» со счетом 0:0.
При этом стоит отметить, что хозяева поля заканчивали встречу в неполном составе: прямую красную карточку на 69-й минуте получил полузащитник Андрей Чуканов.
Таким образом, команда из Волгограда набрала 23 очка и поднялась на 13-ю строчку турнирной таблицу, а клуб из Владикавказа остался пятым с 33 очками.
В следующем туре должны состоятся матчи «Алания» - «Краснодар-2» и «Олимп-Долгопрудный» - «Ротор».
Добавим, что ранее лидер ФНЛ «Оренбург» обыграл дома «СКА-Хабаровск» (2:0) и набрал 41 очко.