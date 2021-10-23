Защитник «Спартака» Кофрие назвал свое удаление в матче против «Наполи» правильным решением

Защитник московского Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, почему совершил фол на вторую желтую карточку в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

«Я был обязан принести себя в жертву на пользу команде. Иначе, думаю, мы бы пропустили и счет сравнялся бы. А так, команда отлично отреагировала, забила третий. Это был сложный момент для меня, но главное — команда выиграла», - приводит слова Кофрие «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в среду красно-белую уступили на своем поле «Лестеру» (3:4) в третьем туре группового этапа Лиги Европы и опустились на последнюю строчку группы С. 4 ноября команды вновь сыграют друг с другом, на этот раз в Англии.