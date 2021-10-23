Дортмундская «Боруссия» обыграла на выезде «Арминию»

Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче 9-го тура чемпионата Германии победила «Майнц» со счетом 3:1.

В составе «шмелей» отличились Эмре Джан, сначала реализовавший пенальти (31-я минута), а также Матс Хуммельс (45) и Джуд Беллингем (72).

У хозяев отличился Фабиан Клос. Форвард реализовал пенальти на 87-й минуте

Таким образом, команда из Дортмунда набрала 21 очко и занимает второе место в таблице бундеслиги, а клуб из Билефельда с пятью очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Арминия» примет на своем поле «Майнц», а «Боруссия» проведет домашний матч против «Кельна». Оба матча состоятся 30 октября.