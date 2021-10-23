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«Ростов» разгромил «Арсенал» и покинул зону вылета
23 октября 18:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Ростов"

«Ростов» разгромил «Арсенал» и покинул зону вылета

Встреча РПЛ прошла в Ростове-на-Дону.

«Ростов» в домашнем матче 12-го тура российской премьер-лиги победил тульский «Арсенал» со счетом 4:0.

За желто-синих забивали Кенто Хашимото (27-я минута), Али Соу (29), Дмитрий Полоз с пенальти (62), и Денис Терентьев (64).

Таким образом, обе команды набрали по 12 очков, «Ростов» поднялся на безопасное двенадцатое место, а «Арсенал» опустился в зону стыковых матчей на тринадцатую строчку турнирной таблицы.

В следующем туре должны состоятся матчи «Спартак» - «Ростов» и «Арсенал» - «Сочи».

РПЛ

12-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Доу) - «Арсенал» (Тула) - 4:0 (2:0)

Голы: Хашимото, 27, Соу, 29, Полоз, 62 (пен.), Терентьев, 64

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 46), Хашимото (Сухомлинов, 44), Глебов, Гигович, Байрамян (Щетинин, 83), Полоз (Альмквист, 82), Соу (Комличенко, 69).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов (Бьорнстрем, 66), Хлусевич (Кангва, 56), Давиташвили, Ткачев (Гулиев, 72), Чаушич, Кангва, Луценко (Тудорие, 66).

Предупреждения: Хашимото, 26, Сухомлинов, 72, Баштуш, 87.

источник: «Советский спорт»
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