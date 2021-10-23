«Бавария» разгромил дома «Хоффенхайм» и продолжает лидировать в таблице бундеслиги

«Бавария» нанесла поражение«Хофффенхайму» (4:0) в домашнем матче 9-го тура чемпионата Германии.
В составе мюнхенского клуба голы забивали Серж Гнабри (16-я минута), Роберт Левандовски (30), Эрик Шупо-Мотинг (82) и Кингсли Коман (87).
«Бавария» лидирует в таблице бундеслиги, набрав 22 очка. «Хоффенхайм» располагается на десятой строчке. У 11 очков.
В следующем туре бундеслиги 30 октября «Бавария» сыграет на выезде с «Унионом». «Хоффенхаймом» 29-го числа проведет домашний матч с «Гертой».
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