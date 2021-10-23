«Уотфорд» одержал волевую победу над «Эвертоном», Кинг оформил хет-трик

«Уотфорд» в гостевом матче 9-го тура английской премьер-лиги обыграл «Эвертон» (5:2).

Автором хет-трика стал форвард победителей Джошуа Кинг. Норвежский нападающий забил на 13-й, 80-й и 86-й минутах. Также голы в активе Юрая Куцки (78) и Эммануэля Денниса (90+1).

У хозяев отличились Том Дэвис и Ришарлисон.

Таким образом, «Уотфорд» поднялись на 14-е место таблицы АПЛ, набрав десять очков. «Эвертон» расположился на девятой строчке. «Ириски» имеют в активе 14 очков.

30 октября «Эвертон» сыграет дома с «Саутгемптоном», а «Эвертон» днем позже проведет выездную игру с «Вулверхэмптоном».