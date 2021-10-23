Игонин считает, что с переходом на схему с пятью защитниками «Зенит» стал действовать разнообразнее

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин уверен, что его бывшему клубу не нужно отказываться от схемы с пятью защитниками.

«Варианты с заменой Деяна Ловрена при игре в три защитника мне понятны, но отходить от нынешней модели не стоит. Все-таки футбол в исполнении «Зенита» стал намного более ярким, красочным и разнообразным. Хотя по ходу матчей мы видели, как Семак иногда возвращался к формации с двумя игроками в центре обороны. Однако нынешняя схема обеспечивает должный уровень надежности с теми футболистами, которые есть в обойме», - приводит слова Игонина RT.

Напомним, что завтра сине-бело-голубые в 12-м туре российской премьер-лиги сыграют с московским «Спартаком». «Зенит» после 11 матчей лидирует с 23 очками, а «Спартак» идет седьмым в турнирной таблице, набрав 17 очков.