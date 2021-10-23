«Нант» обыграл «Клермон» в матче Лиги 1

«Нант» в домашнем матче 11-го тура французской лиги 1 победил «Клермон» со счетом 2:1.
За победителей забивали Андрей Жиротто (38-я) и Людовик Блас (61). У «Клермона» отличился Мохамед Байо (49).
Обе команды заканчивали матч вдесятером. У «Клермона» удалили полузащитника Жоана Гастьена (31), у «Нанта» - защитника Себастьена Корша (41).
Таким образом, «Нант» набрал 17 очков и поднялся на пятое место, а «Клермон» с 13 очками остался четырнадцатым.
В следующем туре «Нант» 31 октября проведет выездную встречу с «Монпелье», а «Клермон» дома сыграет с «Марселем».