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Голы Чалова и Заболотного принесли ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
23 октября 20:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: ПФК ЦСКА

Голы Чалова и Заболотного принесли ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Армейцы ворвались в тройку лучших команд РПЛ.

ЦСКА в домашнем матче 12-го тура РПЛ победил «Крылья Советов» со счетом 3:1.

На гол нападающего самарцев в первом тайме (11-я минута) армейцы ответили точными ударами своих форвардов Чидеры Эджуке (57), Федора Чалова (85) и Антона Заболотного (89).

Таким образом, команда Алексея Березуцкого догнала лидеров «Зенит» и «Динамо», набрав 23 очка. Подопечные Игоря Осинькина с 16 очками остались на восьмой строчке.

В следующем туре должны состоятся матчи «Рубин» - ЦСКА и «Краснодар» - «Крылья Советов».

РПЛ

12-й тур

ЦСКА (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 3:1 (0:1)

Голы: Эджуке, 57, Чалов, 85, Заболотный, 89 - Сергеев, 11

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бийол, Щенников (Дзагоев, 77), Ахметов (Кучаев, 77), Зайнутдинов, Обляков, Мухин (Чалов, 68), Заболотный, Эджуке (Васин, 90).

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Чернов, Бегич, Ежов, Иванисеня (Витюгов, 85), Горшков (Кабутов, 82), Зиньковский (Пиняев, 82), Пруцев, Сергеев (Цыпченко, 86), Сарвели (Глушенков, 82).

Предупреждения: Мухин, 8, Пруцев, 60, Бегич, 73.

источник: «Советский спорт»
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