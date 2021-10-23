Голы Чалова и Заболотного принесли ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

ЦСКА в домашнем матче 12-го тура РПЛ победил «Крылья Советов» со счетом 3:1.
На гол нападающего самарцев в первом тайме (11-я минута) армейцы ответили точными ударами своих форвардов Чидеры Эджуке (57), Федора Чалова (85) и Антона Заболотного (89).
Таким образом, команда Алексея Березуцкого догнала лидеров «Зенит» и «Динамо», набрав 23 очка. Подопечные Игоря Осинькина с 16 очками остались на восьмой строчке.
В следующем туре должны состоятся матчи «Рубин» - ЦСКА и «Краснодар» - «Крылья Советов».
РПЛ
12-й тур
ЦСКА (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 3:1 (0:1)
Голы: Эджуке, 57, Чалов, 85, Заболотный, 89 - Сергеев, 11
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бийол, Щенников (Дзагоев, 77), Ахметов (Кучаев, 77), Зайнутдинов, Обляков, Мухин (Чалов, 68), Заболотный, Эджуке (Васин, 90).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Чернов, Бегич, Ежов, Иванисеня (Витюгов, 85), Горшков (Кабутов, 82), Зиньковский (Пиняев, 82), Пруцев, Сергеев (Цыпченко, 86), Сарвели (Глушенков, 82).
Предупреждения: Мухин, 8, Пруцев, 60, Бегич, 73.