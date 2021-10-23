ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Дубль Фодена помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»
23 октября 21:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

Дубль Фодена помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

«Горожане» стали вторыми в АПЛ.

«Манчестер Сити» в гостевом матче девятого тура английской премьер-лиги победил «Брайтон» со счетом 4:1.

На голы полузащитников «горожан» Илкая Гюндогана (13-я минута), Ряда Мареза (90+5) и дубль хавбека Фила Фодана (28 и 31) хозяева поля ответили лишь реализованным пенальти от Алексиса Макалистера (81).

Таким образом, «Брайтон» с 15 очками остался четвертым, а команда Хосепа Гвардиолы, набрав 20 очков, поднялась на второе место турнирной таблицы.

30 октября «Брайтон» проведет гостевую встречу с «Ливерпулем», а «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас»

АПЛ

9-й тур

«Брайтон» (Брайтон) - «Манчестер Сити» (Манчестер) - 1:4 (0:3)

Голы: Макалистер, 81 (пен.) - Гюндоган, 13, Фоден, 28, 31, Марез, 90+5

«Брайтон»: Санчес, Данк, Берн (Лэмпти, 57), Велтман, Кукурелья, Марч, Лаллана, Гросс (Мак Аллистер, 72), Модер, Троссард, Мопе (Мвепу, 58).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Фернандиньо, 75), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (де Брюйне, 77), Фоден, Габриэл Жезус (Марез, 87).

Предупреждения: Уокер, 22, Жоау Канселу, 60, Модер, 63, Лаллана, 70, Эдерсон, 84.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Oppo готовится в ноябре представить свой первый смартфон с гибким дисплеемМесси попросил обменять Икарди после ссоры с нимУмер легендарный лыжник Вячеслав ВеденинПятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. ФотоКогда бой Емельяненко — Джонсон: по какому каналу покажутФрейя Штейн выложила видео с керри Team Spirit Ильей «Yatoro»
СССР окрыляет! Как ЦСКА перевернул матч с «Крыльями» и сравнялся с «Зенитом»
Московские армейцы в 12-м туре РПЛ одержали волевую победу над «Крыльями Советов» (3:1) и догнали по набранным очкам лидирующие «Зенит» и «Динамо». Правда, у питерского клуба в запасе сегодняшняя игра против «Спартака».
Лев или Матроскин? Как Дзюбу захейтили перед «Спартаком», и что ему теперь делать
Накануне главного футбольного матча осени, как с недавних пор называют встречи «Зенит» - «Спартак», большинство экспертов сходится в прогнозах, что питерский клуб не оставит шанса москвичам. Но больше всего копий ломается вокруг фигуры Артема Дзюбы.
Взлет и падение самого странного в мире спорта — битья пощечин
Год назад о соревнованиях по битью пощечин, где блистал сибирский фермер по прозвищу Пельмень, говорили все – но уже сегодня о них ничего не слышно. «Плеймейкер» разбирается, что не так со спортом, цель которого вырубить соперника «с леща».
Месси или ковид? Почему «Барселона» не соберет аншлаг даже на матче с «Реалом»
В воскресенье 24 октября «Барселона» примет в «Эль-Класико» мадридский «Реал». Как ни странно, но есть опасения, что аншлага на культовом матче может не случиться.
Он всё увидел. Как «Динамо» в день рождения Яшина на глазах у Пласидо Доминго догнало «Зенит» в РПЛ
12-й тур РПЛ открылся матчем «Динамо» — «Химки» (4:1), после которого бело-голубые сравнялись с «Зенитом» на вершине турнирной таблицы, а Арсен Захарян стал лучшим в лиге по числу голевых передач.
«Арсенал» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ 22.10.2021
22 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Астон Вилла». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Саутгемптон» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Уотфорд»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Уотфорд». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лидс» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 24.10.2021
24 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика