Дубль Фодена помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

«Манчестер Сити» в гостевом матче девятого тура английской премьер-лиги победил «Брайтон» со счетом 4:1.
На голы полузащитников «горожан» Илкая Гюндогана (13-я минута), Ряда Мареза (90+5) и дубль хавбека Фила Фодана (28 и 31) хозяева поля ответили лишь реализованным пенальти от Алексиса Макалистера (81).
Таким образом, «Брайтон» с 15 очками остался четвертым, а команда Хосепа Гвардиолы, набрав 20 очков, поднялась на второе место турнирной таблицы.
30 октября «Брайтон» проведет гостевую встречу с «Ливерпулем», а «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас»
АПЛ