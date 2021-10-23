Дуглас Сантос готов сыграть за сборную России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о смене спортивного гражданства с бразильского на российское.

«Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России и такое предложение – воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства», — цитируют футболиста «РИА Новости».

Добавим, что контракт Сантоса с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 11 матчей в РПЛ, в которых отдал одну голевую передачу.