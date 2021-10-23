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23 октября 22:38
автор: Александр Поволоцкий

Заболотный стал автором 1000-го гола ЦСКА в РПЛ

Для нападающего это третий мяч в сезоне.

В матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крылья Советов» произошло юбилейное событие для московской команды.

Гол форварда армейцев Антона Заболотного стал для команды 1000-м в российской премьер-лиге.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, ЦСКА стал вторым клубом с подобным достижением. Петербургский «Зенит» забил на данный момент 1085 мячей.

Команда Алексея Березуцкого догнала в таблице лидеров чемпионата «Зенит» и «Динамо», набрав 23 очка. Армейцы занимают третье место.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с казанским «Рубином». Игра пройдет 30 октября.

источник: РПЛ
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