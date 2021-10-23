Заболотный стал автором 1000-го гола ЦСКА в РПЛ

В матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крылья Советов» произошло юбилейное событие для московской команды.
Гол форварда армейцев Антона Заболотного стал для команды 1000-м в российской премьер-лиге.
Как сообщает пресс-служба РПЛ, ЦСКА стал вторым клубом с подобным достижением. Петербургский «Зенит» забил на данный момент 1085 мячей.
Команда Алексея Березуцкого догнала в таблице лидеров чемпионата «Зенит» и «Динамо», набрав 23 очка. Армейцы занимают третье место.
В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с казанским «Рубином». Игра пройдет 30 октября.