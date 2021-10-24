Александр Мостовой считает, что «Спартак» не проиграет «Зениту» на выезде

Известный в прошлом футболист, экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой сделал прогноз на матч красно-белых против петербургского «Зенита».

«Все думают, что «Зенит» фаворит и правильно думают — команда лидер, при этом играет на своем поле. Кроме того, у чемпиона сегодня принципиальный соперник, который переживает нелегкие времена.

Хотелось бы интриги в текущем сезоне и победы «Спартака», но все-таки пока не верится в такое развитие событий. Я сегодня рискну и сделаю ставку на мирный результативный исход», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.