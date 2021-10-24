Гол экс-армейца Абеля Эрнандеса помог «Флуминенсе» одержать победу над «Фламенго»

«Флуминенсе» обыграл «Фламенго» со счетом 3:1 в 28-м туре чемпионата Бразилии.

У хозяев оформил дубль Джон Кеннеди, экс-нападающий ЦСКА Абель Эрнандес забил еще один мяч. Гости ответили точным ударом Рене.

Напомним, что Эрнандес выступал за ЦСКА в сезоне 2018/19, забил три гола и отдал один ассист в 14 матчах за красно-синих. В апреле этого года форвард поменял бразильский «Интернасьонал» на «Флуминенсе» как свободный агент.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 играх в бразильской серии А, в которых забил два мяча.