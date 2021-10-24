Маркиньос высказался о звездной тройке нападения «ПСЖ»: Эти ребята великолепны

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился своим мнением о нападающих Лионеле Месси, Неймаре и Килиане Мбаппе.

«Неймар - фокусник, чемпион импровизации и творчества. Месси - монстр, его эффективность зашкаливает, он словно из другого измерения. А Килиан - метеор, парень, которого мы с самого начала знали, что он отличается от остальных, и он продолжает доказывать это. Эти ребята великолепны!» - сказал Маркиньос Le Parisien.

Напомним, по истечении десяти туров парижская команда занимает первое место с 27-ю баллами в активе, ближайший преследователь, «Ланс», отстает на девять очков. Следующий матч парижане проведут сегодня, 24 октября, против «Марселя» на выезде.