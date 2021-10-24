Карло Анчелотти: Эль-Классико будет существовать всегда, даже без Месси, Роналду и Рамоса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением об изменениях в командах перед матчем 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«Обе команды меняются, но у нас все равно будет отличная игра. Физически мы только поправляемся. Мы еще не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус, но мы знаем, что класико всегда будет очень важным матчем.

Класико будет существовать всегда и даже без Месси, Криштиану и Рамоса», - цитирует слова Анчелотти Marca.

Перед очным противостоянием команды располагаются в разных частях турнирной таблицы: «Реал Мадрид» идет на третьем месте с 17-ю баллами, у подопечных Рональда Кумана 15 очков и девятое место. Игра первого круга завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных».