«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Ферраном Торресом

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес находится в шаге от того, чтобы подписать новое соглашение с «горожанами».

Как сообщает The Daily Star, контракт между английским клубом и 21-летним футболистом будет рассчитано до лета 2027 года. При этом заработная плата форварда будет увеличена до 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, что Торрес защищает цвета «Манчестер Сити» с августа прошлого года. В общей сложности он провел за команду 43 матча, забил 16 голов и отдал два ассиста. В составе сборной Испании нападающий отыграл 22 встречи (12 голов).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.