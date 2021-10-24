«Лион» готов предложить Азмуну четырехлетний контракт

Руководство «Лиона» продолжает вести переговоры по трансферу форварда «Зенита» Сердара Азмуна в январе 2022 года.

Как утверждает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, французская команда собирается предложить 26-летнему иранцу соглашение на четыре года.

Ранее появилась информация, что клуб лиги 1 готов заплатить петербуржцам семь-восемь миллионов евро, чтобы подписать нападающего ближайшей зимой.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 96 матчей, забил 58 голов и отдал 20 ассистов. Его контракт с командой истекает по окончании текущего сезона.