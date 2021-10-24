«Ньюкасл» хочет приобрести капитана «Вулверхэмптона» Коуди

Центральный защитник «Вулверхэмптона» и сборной Англии Конор Коуди входит в сферу интересов другого клуба АПЛ – «Ньюкасла».

По информации издания The Sun, руководство «сорок» рассматривает 28-летнего игрока в качестве усиления оборонительной линии своей команды. Отмечается, что сделка может состояться в ближайшее трансферное окно.

Добавим, что Коуди выступает за «волков» с июля 2015 года. С тех пор он отыграл за клуб 286 матчей, четыре гола и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го. В составе сборной Англии он провел семь встреч (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Напомним, 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел «Ньюкасл». Бывший владелец миллиардер Майкл Эшли продал клуб за сумму около 360 миллионов евро.