Бэкхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре и заработает 150 миллионов фунтов стерлингов за 10 лет

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года.

Британец станет послом Катара и в течение следующих 10 лет заработает 150 миллионов фунтов стерлингов (15 миллионов в год).

Организаторы чемпионата мира заверили Бекхэма, что фанаты ЛГБТ будут в безопасности в Катаре и смогут вывешивать радужные флаги на трибунах стадионов.

«Дэвид всегда говорил о силе футбола как о силе добра на многих уровнях. По мере того, как мы приближаемся к отметке за год до турнира, он присоединится к более широкому футбольному сообществу, которое соберется на чемпионате мира 2022 года. Он с нетерпением ждет турнира, который, по его мнению, будет отличным», - сказал представитель Бекхэма The Sun.

Напомним, что в 2022 году в Катаре состоится чемпионата мира – он пройдет с 21 ноября по 18 декабря.